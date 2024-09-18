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«Матч, в котором было трудно пройти дальше». Радукану — о победе в первом круге в Сеуле

«Матч, в котором было трудно пройти дальше». Радукану — о победе в первом круге в Сеуле
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70-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала выход во второй круг турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В первом круге WTA-500 в Сеуле Радукану обыграла 48-й номер рейтинга американку Питон Стирнс на двух тай-брейках — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Сеул (ж). 1-й круг
17 сентября 2024, вторник. 10:45 МСК
Питон Стирнс
48
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 5
7 7 		7 7
         
Эмма Радукану
70
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Я горжусь тем, что прошла в следующий круг. Это было тяжело, было очень влажно, мячи много прыгали, это был тяжёлый матч, в котором было трудно пройти дальше.

За последние несколько месяцев сыграла не так много матчей, а Питон (Стирнс) — действительно хороший игрок в отличной форме, так что я очень довольна», — приводит слова Радукану Eurosport.

Во втором круге Эмма Радукану сыграет с китаянкой Юань Юэ (восьмая сеяная). Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира американка Джессика Пегула.

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