Григор Димитров обыграл Новака Джоковича в выставочном матче в Софии

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров обыграл 24-кратного победителя турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира серба Новака Джоковича в выставочном мачте в Софии (Болгария) со счётом 6:4, 2:6, (10:4).

Перед матчем Димитров и Джокович провели тренировку для детей из болгарских теннисных клубов. Среди зрителей были экс-игрок «Барселоны» Христо Стоичков и тренер софийского «Левски» Станислав Генчев. Об этом сообщает tenniskafe.

Григор Димитров примет участие в Кубке Лэйвера — 2024. Турнир пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Это седьмой розыгрыш в истории соревнований. Сборная мира становилась победителем двух последних турниров.

Новак Джокович в недавнем интервью признался, что сейчас его мотивируют лишь турниры «Большого шлема» и выступления за сборную Сербии.