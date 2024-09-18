Элина Свитолина сообщила о перенесённой операции

28-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала в социальных сетях прекращение выступлений в сезоне-2024 по состоянию здоровья.

«Итак, к сожалению, мой сезон-2024 теперь в учебниках истории, поскольку сегодня мне сделали операцию на стопе, чтобы исправить долговременную проблему, с которой я пыталась справиться в этом году.

Это та самая проблема, которая завершила мой сезон в 2023 году и мешала мне большую часть 2024 года. Справляться становилось всё труднее, это влияло на меня всё больше и больше не только в теннисе и тренировках, но и в повседневной жизни.

Но сейчас…

Я рада возможности сосредоточиться на своём выздоровлении и вернуться ещё сильнее, чем раньше. Полна решимости сделать всё возможное, чтобы воозвратиться на корт и соревноваться на самом высоком уровне.

Хочу поблагодарить всех вас за сопереживание и поддержку в это непростое время. Ваша любовь и позитив составляют для меня целый мир, и я с нетерпением жду встречи с вами на кортах в 2025 году.

Много любви. Элина», — написала Свитолина.

Ранее теннисистка сообщала в СМИ, что завершила свои выступления в 2024 году.