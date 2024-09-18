Екатерина Александрова проиграла Полине Кудерметовой во втором круге турнира в Сеуле

163-я ракетка мира 21-летняя теннисистка из России Полина Кудерметова обыграла соотечественницу Екатерину Александрову, занимающую 31-ю позицию рейтинга, во 2-м круге турнира WTA-500 в Сеуле (Корея) со счётом 6:2, 7:5.
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Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Кудерметова сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Александровой две подачи навылет, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести. Полина Кудерметова встретится с победительницей пары Айла Томлянович — Беатрис Хаддад-Майя.
Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира, американка Джессика Пегула.
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