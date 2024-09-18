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Екатерина Александрова – Полина Кудерметова, результат матча 18 августа 2024, счёт 0:2, 2-й круг турнира WTA-500 в Сеуле

Екатерина Александрова проиграла Полине Кудерметовой во втором круге турнира в Сеуле
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163-я ракетка мира 21-летняя теннисистка из России Полина Кудерметова обыграла соотечественницу Екатерину Александрову, занимающую 31-ю позицию рейтинга, во 2-м круге турнира WTA-500 в Сеуле (Корея) со счётом 6:2, 7:5.

Сеул (ж). 2-й круг
18 сентября 2024, среда. 06:05 МСК
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Полина Кудерметова
163
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Кудерметова сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Александровой две подачи навылет, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести. Полина Кудерметова встретится с победительницей пары Айла Томлянович — Беатрис Хаддад-Майя.

Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира, американка Джессика Пегула.

Календарь турнира в Сеуле
Турнирная сетка соревнований в Сеуле
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