Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле, обыграв канадку Чжао

16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сеуле (Корея). В матче второго круга она в двух сетах обыграла Кэрол Чжао из Канады (272-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:2.
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Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Россиянка допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Диана ни разу не подала навылет. На счету канадской теннисистки две подачи навылет, 12 двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
В матче 1/4 финала соревнований в Сеуле Шнайдер сыграет с победительницей встречи между 18-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк и представительницей Великобритании Хитер Уотсон (183-я номер в рейтинге WTA).
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