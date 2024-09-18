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Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле, обыграв канадку Чжао

Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле, обыграв канадку Чжао
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16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сеуле (Корея). В матче второго круга она в двух сетах обыграла Кэрол Чжао из Канады (272-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:2.

Сеул (ж). 2-й круг
18 сентября 2024, среда. 08:05 МСК
Диана Шнайдер
16
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Кэрол Чжао
272
Канада
Кэрол Чжао
К. Чжао

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Россиянка допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Диана ни разу не подала навылет. На счету канадской теннисистки две подачи навылет, 12 двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В матче 1/4 финала соревнований в Сеуле Шнайдер сыграет с победительницей встречи между 18-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк и представительницей Великобритании Хитер Уотсон (183-я номер в рейтинге WTA).

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