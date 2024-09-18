Дарья Касаткина: в Италии ещё двух теннисистов поймали с тем же веществом, что у Синнера

Российская теннисистка 13-я ракетка мира Дарья Касаткина высказалась о допинговом деле первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Верю ли я в его невиновность? Верю. Двойные стандарты? Янник может нанять лучших адвокатов, людей, которые всё уладят. В этом, несомненно, его преимущество. У меня есть итальянский тренер, и он знает о других инцидентах, о которых мы не знаем. Были ещё два игрока из Италии, один мужчина и одна женщина, которых поймали с тем же веществом. Девушка сбежала не потому, что не знала, откуда он её взял… доза, наркотик, да. Я не помню имён. И парень действительно знал об этом, и в течение 24 дней он сдавал анализы, продолжал играть, так что это был похожий случай. Не понимаю, почему в Италии их до сих пор ловят на одном и том же. Думаю, это возможно, потому что застать их в таком состоянии — настоящая глупость», — сказала Касаткина в эфире Youtube-канала TNNS.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Однако Янник избежал дисквалификации.