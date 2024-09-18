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Россиянин Алибек Качмазов вышел в основную сетку турнира ATP-250 в Чэнду

Россиянин Алибек Качмазов вышел в основную сетку турнира ATP-250 в Чэнду
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Российский теннисист Алибек Качмазов вышел в основную сетку хордового турнира категории ATP-250 в Чэнду (Китай). В финале квалификации он обыграл китайского теннисиста Цзе Цуя со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 21 минуту. В её рамках Качмазов девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных, на счету Цзе Цуя три эйса, две двойные ошибки и три заработанных брейк-пойнта.

Турнир в Чэнду проходит с 18 по 24 сентября. Действующим чемпионом турнира является немецкий теннисист Александр Зверев, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.

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