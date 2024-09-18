Полина Кудерметова одержала первую победу в карьере над игроком из топ-50 рейтинга WTA

Сегодня, 18 сентября, 163-я ракетка мира 21-летняя теннисистка из России Полина Кудерметова обыграла соотечественницу Екатерину Александрову, занимающую 31-ю позицию рейтинга, во 2-м круге турнира WTA-500 в Сеуле (Корея) со счётом 6:2, 7:5. Это первая победа россиянки над игроком из топ-50 рейтинга WTA в карьере.

В четвертьфинале турнира в столице Южной Кореи Полина Кудерметова встретится с победительницей пары Айла Томлянович (Австралия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Действующей победительницей соревнований является третья ракетка мира, американка Джессика Пегула.