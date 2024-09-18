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Полина Кудерметова одержала первую победу в карьере над игроком из топ-50 рейтинга WTA

Полина Кудерметова одержала первую победу в карьере над игроком из топ-50 рейтинга WTA
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Сегодня, 18 сентября, 163-я ракетка мира 21-летняя теннисистка из России Полина Кудерметова обыграла соотечественницу Екатерину Александрову, занимающую 31-ю позицию рейтинга, во 2-м круге турнира WTA-500 в Сеуле (Корея) со счётом 6:2, 7:5. Это первая победа россиянки над игроком из топ-50 рейтинга WTA в карьере.

Сеул (ж). 2-й круг
18 сентября 2024, среда. 06:05 МСК
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Полина Кудерметова
163
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

В четвертьфинале турнира в столице Южной Кореи Полина Кудерметова встретится с победительницей пары Айла Томлянович (Австралия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).

Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Действующей победительницей соревнований является третья ракетка мира, американка Джессика Пегула.

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