Полина Кудерметова одержала первую победу в карьере над игроком из топ-50 рейтинга WTA
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Сегодня, 18 сентября, 163-я ракетка мира 21-летняя теннисистка из России Полина Кудерметова обыграла соотечественницу Екатерину Александрову, занимающую 31-ю позицию рейтинга, во 2-м круге турнира WTA-500 в Сеуле (Корея) со счётом 6:2, 7:5. Это первая победа россиянки над игроком из топ-50 рейтинга WTA в карьере.
Сеул (ж). 2-й круг
18 сентября 2024, среда. 06:05 МСК
31
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|5
|
|7
163
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
В четвертьфинале турнира в столице Южной Кореи Полина Кудерметова встретится с победительницей пары Айла Томлянович (Австралия) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).
Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Действующей победительницей соревнований является третья ракетка мира, американка Джессика Пегула.
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