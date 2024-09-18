Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев поприветствовал болельщиков из Германии перед стартом Кубка Лэйвера

Даниил Медведев поприветствовал болельщиков из Германии перед стартом Кубка Лэйвера
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поприветствовал болельщиков из Германии перед стартом Кубка Лэйвера.

«Привет, Берлин!» — написал Медведев в социальных сетях, отметив официальный аккаунт Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой сыграют сборные мира и Европы. Даниил Медведев включён в европейскую команду. Его партнёрами по сборной Европы станут болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. Капитан команды — швед Бьорн Борг. Для Борга этот турнир станет последним в роли капитана.

Материалы по теме
«Спокойствие». Медведев рассказал, что хочет привнести в команду Европы на Кубке Лэйвера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android