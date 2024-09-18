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Карен Хачанов и Роман Сафиуллин планируют выступить на турнире в Алма-Ате

Карен Хачанов и Роман Сафиуллин планируют выступить на турнире в Алма-Ате
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Стал известен заявочный лист на хардовый турнир категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), который пройдёт с 14 по 20 октября.

Топ-8 сеяных теннисистов на турнире в Алма-Ате:

  1. Себастьян Корда (США)
  2. Фрэнсис Тиафо (США)
  3. Алехандро Табило (Чили)
  4. Карен Хачанов (Россия)
  5. Артюр Фис (Франция)
  6. Александр Бублик (Казахстан)
  7. Флавио Коболли (Италия)
  8. Томаш Махач (Чехия).

На участие в турнире также заявлены российский теннисист Роман Сафиуллин, экс-россиянин Александр Шевченко (Казахстан), Чжан Чжичжэнь из Китая, итальянец Фабио Фоньини и другие игроки.

В прошлом году турнир проходил в другом казахстанском городе — Астане. Победителем соревнований стал французский Теннисист Адриан Маннарино.

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