Карен Хачанов и Роман Сафиуллин планируют выступить на турнире в Алма-Ате
Стал известен заявочный лист на хардовый турнир категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), который пройдёт с 14 по 20 октября.
Топ-8 сеяных теннисистов на турнире в Алма-Ате:
- Себастьян Корда (США)
- Фрэнсис Тиафо (США)
- Алехандро Табило (Чили)
- Карен Хачанов (Россия)
- Артюр Фис (Франция)
- Александр Бублик (Казахстан)
- Флавио Коболли (Италия)
- Томаш Махач (Чехия).
На участие в турнире также заявлены российский теннисист Роман Сафиуллин, экс-россиянин Александр Шевченко (Казахстан), Чжан Чжичжэнь из Китая, итальянец Фабио Фоньини и другие игроки.
В прошлом году турнир проходил в другом казахстанском городе — Астане. Победителем соревнований стал французский Теннисист Адриан Маннарино.
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