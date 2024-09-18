Карен Хачанов и Роман Сафиуллин планируют выступить на турнире в Алма-Ате

Стал известен заявочный лист на хардовый турнир категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), который пройдёт с 14 по 20 октября.

Топ-8 сеяных теннисистов на турнире в Алма-Ате:

Себастьян Корда (США) Фрэнсис Тиафо (США) Алехандро Табило (Чили) Карен Хачанов (Россия) Артюр Фис (Франция) Александр Бублик (Казахстан) Флавио Коболли (Италия) Томаш Махач (Чехия).

На участие в турнире также заявлены российский теннисист Роман Сафиуллин, экс-россиянин Александр Шевченко (Казахстан), Чжан Чжичжэнь из Китая, итальянец Фабио Фоньини и другие игроки.

В прошлом году турнир проходил в другом казахстанском городе — Астане. Победителем соревнований стал французский Теннисист Адриан Маннарино.