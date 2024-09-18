«Когда мы начинали, было много неопределённости». Федерер — о Кубке Лэйвера

Бывший теннисист 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер вспомнил, как начинался Кубок Лэйвера.

«Когда мы начинали семь лет назад, было много неопределённости. Всё ли пойдёт по плану? Придут ли люди? Понравится ли им продукт? Придут ли игроки? Тот факт, что это я сам игрок и организатор одновременно, что пытаюсь придумать концепцию, — это ощущалось как настоящее путешествие, будто братство собралось вместе, отдало дань уважения предыдущему поколению, привело новое поколение, а затем объединило его в стиле Кубка Райдера и создало концепцию, которая будет работать на протяжении всего уикенда», — приводит слова Федерера официальный сайт Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой сыграют сборные мира и Европы.