Определилась соперница Дианы Шнайдер в четвертьфинале турнира в Сеуле
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18-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) обыграла 183-ю ракетку мира из Великобритании Хитер Уотсон со счётом 6:2, 6:2.
Сеул (ж). 2-й круг
18 сентября 2024, среда. 09:30 МСК
183
Хитер Уотсон
Х. Уотсон
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|2
|
|6
18
Марта Костюк
М. Костюк
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Костюк девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Уотсон один эйс, четыре двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
В четвертьфинале Марта Костюк встретится с 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер, которая во втором круге обыграла 272-ю ракетку мира из Канады Кэрол Чжао.
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