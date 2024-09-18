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Определилась соперница Дианы Шнайдер в четвертьфинале турнира в Сеуле

Определилась соперница Дианы Шнайдер в четвертьфинале турнира в Сеуле
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18-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) обыграла 183-ю ракетку мира из Великобритании Хитер Уотсон со счётом 6:2, 6:2.

Сеул (ж). 2-й круг
18 сентября 2024, среда. 09:30 МСК
Хитер Уотсон
183
Великобритания
Хитер Уотсон
Х. Уотсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Марта Костюк
18
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Костюк девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Уотсон один эйс, четыре двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Марта Костюк встретится с 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер, которая во втором круге обыграла 272-ю ракетку мира из Канады Кэрол Чжао.

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