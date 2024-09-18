Определилась соперница Дианы Шнайдер в четвертьфинале турнира в Сеуле

18-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) обыграла 183-ю ракетку мира из Великобритании Хитер Уотсон со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Костюк девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Уотсон один эйс, четыре двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Марта Костюк встретится с 16-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер, которая во втором круге обыграла 272-ю ракетку мира из Канады Кэрол Чжао.