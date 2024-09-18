«Это кусочек золота». Дарья Касаткина — о Мирре Андреевой

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своих отношениях с соотечественницей 20-й ракеткой мира Миррой Андреевой.

«Я говорю всем, что это кусочек золота. Сложно сказать, является ли она моей подругой. Все-таки у нас разница в возрасте. Мирра — это невероятный микс ребёнка и взрослого. Я не знаю, как это объяснить. И непонятно, чего больше. Мирру очень интересно слушать, классная девчонка. В туре я бы сказала, что мы приятельницы. Мне с ней нравится общаться», — сказал Касаткина сказала Касаткина в эфире Youtube-канала TNNS.

17-летняя Мирра Андреева на Открытом чемпионате США — 2024 в матче второго круга одиночного разряда со счётом 1:6, 4:6 проиграла 59-й ракетке мира 20-летней американке Эшлин Крюгер. На Олимпийских играх — 2024 в Париже Андреева в паре с Дианой Шнайдер завоевала серебряную медаль.