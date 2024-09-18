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«Нам нужно поехать в Азию, Южную Америку». Федерер — о будущем Кубка Лэйвера

«Нам нужно поехать в Азию, Южную Америку». Федерер — о будущем Кубка Лэйвера
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Бывший теннисист 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» экс первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, что хотел бы провести Кубок Лэйвера не только в Северной Америке, но и в Азии и Южной Америке.

«Нам нужно поехать в Азию, Южную Америку, а не просто оставаться в Северной Америке. Хотя это индивидуальный вид спорта, нам всем нравятся командные соревнования», — приводит слова Федерера официальный сайт Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой сыграют сборные мира и Европы.

Напомним, Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч швейцарец провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

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