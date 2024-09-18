Самсонова — Кудерметова: Вероника выиграла первый сет второго круга в Сеуле
Поделиться
Сегодня, 18 сентября, проходит матч второго круга турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея), где встречаются россиянки 15-я ракетка мира Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова (44-й номер рейтинга). После первого сета счёт 6:4 в пользу Кудерметовой.
Сеул (ж). 2-й круг
18 сентября 2024, среда. 11:05 МСК
44
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
15
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Счёт личных встреч — 4-2 в пользу Кудерметовой. Она побеждала на харде в Индиан-Уэллсе-2021 и в Чжухае-2023, а также на траве Берлина в 2022 и 2024 годах. Самсонова была сильнее в Берлине в 2021 году и в Абу-Даби-2023.
Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира, американка Джессика Пегула.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 сентября 2024
-
13:11
-
12:51
-
12:47
-
12:40
-
12:32
-
12:23
-
12:12
-
11:59
-
11:38
-
11:28
-
10:52
-
10:48
-
10:34
-
10:18
-
10:13
-
10:06
-
09:52
-
09:16
-
08:33
-
07:48
-
07:32
-
00:36
-
00:16
- 17 сентября 2024
-
23:52
-
23:40
-
22:52
-
22:24
-
22:06
-
21:23
-
21:00
-
19:24
-
18:59
-
18:38
-
18:10
-
18:02