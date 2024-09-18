Самсонова — Кудерметова: Вероника выиграла первый сет второго круга в Сеуле

Сегодня, 18 сентября, проходит матч второго круга турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея), где встречаются россиянки 15-я ракетка мира Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова (44-й номер рейтинга). После первого сета счёт 6:4 в пользу Кудерметовой.

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Счёт личных встреч — 4-2 в пользу Кудерметовой. Она побеждала на харде в Индиан-Уэллсе-2021 и в Чжухае-2023, а также на траве Берлина в 2022 и 2024 годах. Самсонова была сильнее в Берлине в 2021 году и в Абу-Даби-2023.

Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира, американка Джессика Пегула.