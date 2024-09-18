Дарья Касаткина рассказала, как чувствует себя после восьми месяцев сезона

13-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина рассказала о насыщенном графике теннисистов в туре.

— Как ты себя чувствуешь на восьмом месяце сезона?

— Восьмой месяц — это уже сложно. Действительно кажется, что вот он сезон, и уже думаешь: четвёртый шлем, вроде уже больше половины точно прошло, смотришь — уже восемь месяцев как бы. И ты такой: а до конца года четыре, а ещё полтора месяца играть, а потом ещё полтора месяца предсезонка. И ты такой: «Блин!» И всё заново, да, а хочется ещё отдохнуть чуть-чуть.

— То есть ты не успеваешь за это время всё-таки отдохнуть?

— Ну, физически, естественно, успеваешь, но все мы знаем, что главное отдохнуть ментально. Ментально — не всегда на самом деле. Бывает так, что хватает, бывает, иногда устанешь так, что ещё хотелось бы отдохнуть.

— Но ментально — это, получается, только ноябрь отдохнуть, да, и всё?

— Ну, кто-то берёт там, может взять… Рублёв берёт два дня. Кто-то может взять три недели, например: пожертвовать неделей предсезонки, взять побольше отдых. И, допустим, кто-то из топов не играет первую неделю сезона и продлевает себе предсезонку на неделю. Но так, в целом — да, две недели, две с половиной отдыха — это типа такой вот ГОСТ, — сказала Касаткина в эфире Youtube-канала TNNS.