«Не будет никакой работы». Дарья Касаткина — о своём идеальном дне

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос о своём идеальном дне.

— А как будет твой выглядеть идеальный день? В нём не будет тенниса?

— Идеальный выходной?

— Ну, нет. Давай даже всё-таки идеальный день, как бы ты хотела его провести. В нём будет теннис? Или всё же ты его опустишь?

— Ну, слушай, идеальный день… Сложно сказать. Наверное, я всё-таки совру, если скажу, что да, где-то два часа тренировки и фитнес — это было бы идеально, конечно. Но нет. Всё-таки это работа, это сложно, выматывает. Я пока ещё не на той стадии, когда могу просто выйти, полчаса там чуть поиграть и типа насладилась, всё, пойду. Всё равно, когда это твоя работа, ты выходишь, и даже если там чуть-чуть играешь, такой: «Блин, форхэнд, надо ещё над подачей поработать». То есть всё равно это очень завязано на твоём перформансе.

Поэтому да, если прям такой день, чтобы насладиться, — конечно, там не будет работы. Будет подъём без будильника, поваляться в кроватке, и желательно, чтобы это был не отельный завтрак, который до 11 часов всего, и ты должен прийти туда. Поэтому, ну, вот встать, вот это вот спокойненько пойти, поваляться, медленно собрался, что-нибудь включил на телевизоре, какую-нибудь фигню, какое-нибудь интервью, не знаю, замедленный YouTube (смеётся). И бранч с каким-нибудь коктейльчиком.

— Алкогольным или нет?

— Ну, конечно! Как говорит Арина Родионова, безалкогольные коктейли — это waste of calories. Вот, в целом это про спокойствие, что ничего не запланировано, и, естественно, провести время там с людьми, с которыми тебе приятно его проводить, с которыми тебе кайфово, спокойно и легко, — сказала россиянка в эфире Youtube-канала TNNS.

В данный момент Касаткина принимает участие в турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея), на котором посеяна под первым номером. В матче 1/8 финала ей предстоит сыграть со 105-й ракеткой мира американкой Хейли Баптист.