Касаткина – о любимых местах на Земле: Москва и Санкт-Петербург в сердечке навсегда

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос о либимых местах на планете Земля.

— Три твоих любимых места на Земле, не считая Барселону?

— Это сложный вопрос, потому что у меня все места уже перемешались между собой, и бывало так, что в одном месте у меня было и хорошо, и плохо, и вот такой, блин, всё-таки это моё любимое, мне там нравится или нет, я не понимаю. Это точно не Цинциннати, Огайо, это 100% нет. Ну, блин, честно, у меня, ну, самые мои классные воспоминания связаны, конечно же, Москва, Санкт-Петербург, вот это всё классно, друзья, посиделки, турниры тоже, это были вообще лучшие ивенты, пусть даже где-то по организации какие-то были моменты такие, не самый лучшие, но всё, что… Всё-всё в сердечке навсегда, вот, — сказала Касаткина в эфире Youtube-канала TNNS.

В данный момент Касаткина принимает участие в турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея), на котором посеяна под первым номером. В матче 1/8 финала ей предстоит сыграть с 105-й ракеткой мира американкой Хейли Баптист.