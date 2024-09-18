Дарья Касаткина: горжусь, какой я человек. Надеюсь, родители тоже

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что заставляет её гордится собой.

— Чем ты за себя прям вот горда, что ты сделала в этой жизни? Только, пожалуйста, не считая титулы.

— Ну, я на самом деле в целом горжусь, какой я человек. Надеюсь, родители гордятся тем, кого они воспитали. Вот для меня, мне кажется, это основное. Там уже, как ты говоришь, титулы, карьера, что-то другое это всё уже второстепенно, это как работа. Это как часть тебя, но это что-то другое. Этим я, безусловно, тоже горжусь. Мой путь, то, как я через него проходила, прохожу, и это всё очень круто, да, но всё-таки в первую очередь, смотря на себя со стороны, я горжусь тем, какой я человек, какие я делаю поступки, как я отношусь к людям. Особенно к людям, которых я люблю, которые мне дороги. Наверное, на этом всё. Мне кажется, это самое главное. Там уже всё остальное материальное, достижения, это всё круто, конечно, и очень важно, но это не…, — сказала россиянка в эфире Youtube-канала TNNS.

В данный момент Касаткина принимает участие в турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея), на котором посеяна под первым номером. В матче 1/8 финала ей предстоит сыграть с 105-й ракеткой мира американкой Хейли Баптист.