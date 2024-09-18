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«Мне кажется, это неправильно». Дарья Касаткина – о сравнениях Алькараса с Надалем

«Мне кажется, это неправильно». Дарья Касаткина – о сравнениях Алькараса с Надалем
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13-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина рассказала, что ей не нравится, когда сравнивают теннисистов из разных поколений.

— Мне реально нравится смотреть, как Алькарас играет.

— Но ты видишь в нём Рафу?

— Нет.

— Нет? Серьёзно?

— Нет, он другой человек. Мне вообще никогда не нравилось такие вот… Когда пытаются на молодых игроков вот это вот клеймо… Мне кажется, это неправильно, у нас одно время было «вторая Шарапова», «следующий Надаль», в футболе «следующий Месси», но это всё неправильно, но это как-то зачем? Во-первых, время идёт, другие времена, всё другое. Зачем вообще сравнивать новое поколение с прошлым поколением? Все индивидуальны, все разные. Ну, даже на корте, я не знаю, даже вайб у Алькараса и у Рафы разный. У них есть пересечение в том, что они испанцы, да, вот это да, и вамос, вот это всё эмоционально, но это больше, мне кажется, присуще их вот темпераментности, ав целом стиль игры у них абсолютно разный. Но по мне они очень разные. И мне очень нравится смотреть на игру Алькараса. Он прям зрелищный, — сказала Касаткина в эфире Youtube-канала TNNS.

38-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль — 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», его 21-летний соотечественник Карлос Алькарас выиграл четыре титула на ТБШ.

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