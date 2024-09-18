Вероника Кудерметова вышла в 1/4 финала в Сеуле, обыграв Людмилу Самсонову

Сегодня, 18 сентября, завершился матч второго круга турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея), где встретились россиянки 15-я ракетка мира Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова (44-й номер рейтинга). Со счётом 6:4, 6:2 победу одержала Вероника Кудерметова.
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Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Кудерметова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Самсоновой пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В четвертьфинале Кудерметова встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Виктория Томова (Болгария).
Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира, американка Джессика Пегула.
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