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Вероника Кудерметова вышла в 1/4 финала в Сеуле, обыграв Людмилу Самсонову

Вероника Кудерметова вышла в 1/4 финала в Сеуле, обыграв Людмилу Самсонову
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Сегодня, 18 сентября, завершился матч второго круга турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея), где встретились россиянки 15-я ракетка мира Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова (44-й номер рейтинга). Со счётом 6:4, 6:2 победу одержала Вероника Кудерметова.

Сеул (ж). 2-й круг
18 сентября 2024, среда. 11:05 МСК
Вероника Кудерметова
44
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Кудерметова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Самсоновой пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В четвертьфинале Кудерметова встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Виктория Томова (Болгария).

Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира, американка Джессика Пегула.

Календарь турнира в Сеуле
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