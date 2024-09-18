«Такое тоже приходится слушать». Мирра Андреева — о жизни в одной комнате с Эрикой

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 23-я ракетка мира 17-летняя россиянка Мирра Андреева рассказала о совместном проживании в одной комнате с сестрой Эрикой.

«Я очень люблю поспать. Поспать — это моё самое любимое дело. Когда мне нужно вставать, ещё и рано, и куда-то ехать — это просто мука. Эрика тоже. Она сейчас спит вообще. Я из-за этого тоже не могу просыпаться. Она закрывает шторы, закрывает двери, полная темнота. У нас одна комната, но мы не хотим жить в разных комнатах, так получается, что мы обе за, поэтому иногда мне приходится терпеть её какие-то там причуды, но в целом из-за этой причуды мы спим хорошо зато.

У Эрики всегда порядок, а у меня наоборот: всё вверх дном, у меня чемодан открыт, я его не разбираю никогда, там всё перевёрнуто, вещи, носки, футболки и шорты, всё там. Эрика старается всё равно по полочкам это разложить, в шкаф убрать, на меня ещё кричит, что я ничего не убираю, поэтому мне такое тоже приходится слушать», — рассказала Андреева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».

20-летняя Эрика Андреева в данный момент является 68-й ракеткой мира. Это наивысшая позиция в карьере россиянки в рейтинге WTA.