Мирра Андреева — об отношениях с сестрой: в детстве это был какой-то ужас

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 23-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева рассказала о взаимоотношениях с сестрой Эрикой.

— А какие у вас отношения сейчас с Эрикой? Вообще как-то отношения с сестрой изменились? У вас три года разница, да? Наверное, в детстве вы часто ссорились?

— В детстве — да, в детстве это был какой-то ужас. Мы и ссорились, и дрались, и вообще, и вредничали друг на друга, поэтому там была такая целая драка каждый день. Но сейчас мы обе повзрослели, и уже, кроме поддержки, конечно, мы иногда тоже можем что-нибудь обсудить, — рассказала Андреева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».

20-летняя Эрика Андреева в данный момент является 68-й ракеткой мира. Это наивысшая позиция россиянки в рейтинге WTA.