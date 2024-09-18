Мирра Андреева раскрыла, с кем из российских теннисисток общается лучше всего

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 23-я ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева рассказала о взаимоотношениях с российскими теннисистками.

«Конечно, сейчас, наверное, лучше всего я с Дашей Касаткиной общаюсь, и в целом с нашими девочками мне, конечно, полегче контакт найти. Вот мы с Настей Павлюченковой парой играли, я тоже как-то её получше узнала, а она меня получше узнала. С нашими девочками, конечно, полегче немного общаться. С Дашей Сэвилл хорошо могу поболтать иногда, с Эрикой мы очень хорошо дружим, конечно (смеётся)», — рассказала Андреева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».

Ранее 27-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что ей нравится общаться с Миррой Андреевой.