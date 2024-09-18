Мирра Андреева: в туре не очень много людей, с которыми могу подружиться

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 23-я ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева рассказала о взаимоотношениях с теннисистками в туре.

— В целом, конечно, в туре не очень много людей, с которыми я могу прям поговорить о чём-то и, в принципе, подружиться.

— Например, ты как раз-таки сказала Даше Касаткиной, пожаловалась ей, что у тебя нет друзей. Вот как у такого общительного человека нет друзей?

— Ну, я, может быть, немного там пошутила, преувеличила. У меня, конечно, есть одна очень хорошая подруга, мы с ней почти каждый день можем общаться, что-нибудь пообсуждать. Но целом всю жизнь у меня есть ещё две двоюродные сестры, и всё детство мы всегда проводили вместе, мне как-то не было нужды заводить друзей или находить какое-то общение. И как-то так, наверное, по сегодняшний день мы порой созваниваемся все вчетвером, можем болтать часами напролёт обо всём, каждый всё рассказывает — как жизнь, как вообще в целом, что делаем, где живём и так далее, и поэтому, наверное, у меня нет такой прям нужды находить друзей, нет нужды в общении, — рассказала Андреева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».

Ранее 27-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что ней нравится общаться с Миррой Андреевой.