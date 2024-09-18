Мирра Андреева рассказала, из-за чего может поссориться с сестрой Эрикой

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 23-я ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева рассказала из-за чего может поссориться со своей сестрой Эрикой Андреевой.

— Из-за чего, например, может конфликт случиться? Из-за мамы, любви мамы?

— Вот такое было, когда мы были помладше. У меня Эрика всегда говорила: «Мама меня больше любит». Я говорю, нет, это неправда, вот из-за этого мы тоже раньше ссорились. Но сейчас мы, не знаю, только поддерживаем друг друга. Но вот сейчас, если мы можем за чего-то поссориться, это из-за того, что она на меня кричит, что у меня всё время бардак, что я ничего не убираю, что она устала жить в этом бардаке. [Она говорит]: «Давай, пожалуйста, что-нибудь за собой убирай, что ты тут всё разбрасываешь». Вот это одна из немногих причин, из-за которой мы можем поссориться.

— А мама на чьей стороне была?

— Мама зависит от настроения. Это, я не знаю, у неё иногда такие дни бывают, когда она чаще на моей стороне, иногда дни бывают, когда на Эрики. Поэтому тут тоже зависит от дня, на чьей она стороне, и тогда вот она будет кого-то поддерживать. Но я думаю, что она чаще всего на стороне порядка всё-таки будет, — рассказала Андреева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».

Эрике Андреевой 20 лет в данный момент она занимает 68-ю позицию мирового рейтинга. Это лучший результат в карьере россиянки в WTA.