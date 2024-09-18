«Стою на корте и плачу». Мирра Андреева — о нелюбви к теннису в детстве

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 23-я ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева высказалась о нелюбви к теннису в детстве.

— А ты сразу полюбила теннис?

— Ну, я думаю, что сразу, но вот эти первые моменты, когда я была ещё совсем поменьше, мне кажется, может, мне было три или четыре года, пыталась держать детскую ракетку, но у меня, не знаю, наверное, были маленькие слабенькие ручки, не могла удержать её. И она мне всё время выпадала из рук. Я помню этот момент, когда стою на корте, плачу, мне пытаются эту ракетку в руки дать, она у меня вываливается, плачу, кричу, что не могу ракетку взять. И потом, когда уже получилось… После этого всегда любила, но вот эти первые моменты, это был такой негатив, потому что я не могла взять эту ракетку, мне было так тяжело, и сразу эти слёзы, поэтому, наверное, самые первые моменты были такие, не очень позитивные, но когда всё начало получатся, всё было хорошо, — рассказала Андреева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».