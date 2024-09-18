«Хотела быть, как она». Мирра Андреева рассказала милую историю про Эрику из детства

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 23-я ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева поделилась милой историей из детства про сестру Эрику Андрееву.

— Мир, вот Эрика начала играть раньше. У вас была какая-то конкуренция? Может быть, ты хотела её превзойти в детстве? Что-то такое было?

— Я, наверное, не то что превзойти, просто хотела быть как она. То есть она была для меня как такой ролевой моделью, и мне всегда хотелось её копировать, мне всегда хотелось делать то, что она делает даже в жизни.

Я помню хорошо этот момент, Новый год, у нас традиция раньше была, что вот мы всегда дарили всем и нашим тётям, бабушкам, дедушкам, родителям мы делали открытки сами, своими руками, и, конечно, там десять открыток делать было очень сложно, и все должны быть разные, кому-то какие-то, может быть, свои интересные, и я помню у Эрики с этим делом всё очень хорошо получалось, у неё такие, не знаю, всегда красивые открытки, и все вещи получались красивые, золотые руки. Вот из правильного места у неё руки растут, и у меня всегда получалось всё очень некрасиво, мне никогда не нравилось, что я делаю, поэтому всегда, помню, смотрела, что она делает, потом запоминала и то же самое повторяла, и получалось так, что мы практически всё время одинаковые открытки дарили, потому что я пыталась её копировать. Она на меня злится, что копирую, начинает на меня кричать, мама говорит, ну что ты на неё злишься, это же хорошо, тебе же должно быть приятно, что она тебя копирует, она на меня всё время злилась.

И вот, кстати, эта история вот про укус, когда я себя укусила, она тоже из-за Эрики отчасти, потому что помню, когда у Эрики что-то не получалось на корте, она себя кусала, — поделилась Андреева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».