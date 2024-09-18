«Она для меня всё». Мирра Андреева – об отношениях с тренером Кончитой Мартинес

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 23-я ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева рассказала о взаимоотношениях с тренером Кончитой Мартинес.

А какие у вас взаимоотношения, вот она только тренер для тебя или она уже что-то больше, Может быть, она и друг, и психолог?

— Ой, она всё для меня, если честно. Я не знаю, она для меня иногда и вторая мама, она для меня и психолог, она и игрок, который раньше играл, и друг, но как бы на корте мне нравится, что несмотря на то, что у нас такие хорошие отношения за кортом и, в принципе, на корте тоже, у неё всё равно есть… Если мы за кортом, мы, словом, друзья, она на корте всё равно, если нужно, она может мне и пинок под зад, как говорят некоторые. Я не знаю, это немного грубо, но она может мне тоже сказать что-то такое. «Давай, что ты тут стоишь? Давай, ногами двигай, давай, что ты здесь модничаешь? Давай, иди тренируйся».

У неё есть границы всё равно, нету такого, что она друг за кортом, поэтому на корте она, может, что-то не скажет, чтобы у нас остались хорошие отношения. Такого нет, на корте она очень требовательная, серьёзная, и за кортом тоже она уже как друг, и меня понимает, и в этом плане мне вообще очень нравится, — рассказала Андреева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».

Мирра Андреева и Кончита Мартинес начали сотрудничество с апреля этого года на турнире в Руане (Франция). Мартинес — бывшая теннисистка, выиграла 33 титула WTA в одиночном разряде, один из них – на Уимблдоне-1994.