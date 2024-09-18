Мирра Андреева – о финансах: папа — главный спонсор в семье, не знаю, что было бы без него

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 23-я ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева рассказала, что её главный спонсор — это папа.

— Мир, кто-то вот финансово, может быть, были какие-то спонсоры? Все-таки ты такой путь преодолела. Была ли помощь?

— Помощь была от папы, и она до сих пор есть. И папа у нас такой главный спонсор в семье, поэтому я не знаю сейчас, что бы мы делали без него. Поэтому на тот момент, конечно, у меня прям таких крупных спонсоров не было, мне было 14 лет. Меня особо никто и не знал. Я такая вроде, не знаю, если я была перспективная на тот момент юниорка, но крупных спонсоров у меня на тот момент ещё не было, мне никто не платил никакие деньги, поэтому наш самый главный спонсор был папа, и поэтому он всё это сделал и организовывал, и за это ему большое спасибо, я ему периодически, конечно, говорю, но вот здесь ещё раз скажу, если он вдруг посмотри, — сказала Андреева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».