Мирра Андреева – о целях в карьере: по чуть-чуть двигаюсь

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 23-я ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева рассказала о своих целях.

— Мир, какие ты перед собой ставишь цели — краткосрочные и долгосрочные?

— Вот, я, наверное, человек, который любит больше ставить краткосрочные цели, потому что, мне кажется, их немного легче достичь, и даже если вдруг у тебя не получится это сделать, их будет легче достичь, не знаю, через некоторое время, чем-то, что ты ставишь, так, через год я хочу быть первой ракеткой мира. Конечно, это круто, если получится, но я всё равно думаю, а что если не получится? Тогда я представляю, насколько я буду расстроенная, насколько я буду грустная, поэтому я по чуть-чуть ставлю себе цели. В этом году я хочу зайти в топ-20, в следующем году может топ-10, потом, я подумаю, может топ-5, потом может быть, я не знаю, может в следующем году я ставлю себе цель выиграть турнир Большого Шлема, может тысячник, может 500, поэтому посмотрим. Но я больше ставлю краткосрочные цели, потому что для меня их, наверное, психологически немного легче достичь, чем ставить такие какие-то грандиозные, не знаю, у себя цели в голове, и потом, если ты их не достигнешь, то ты как будто ничего не умеешь делать тогда в своей жизни. Поэтому я так, по чуть-чуть двигаюсь, — рассказала Андреева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».