Мирра Андреева сделала выбор между серебром Олимпиады 2024 и полуфиналом «Ролан Гаррос»

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 23-я ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева сделала выбор между серебряной медалью Олимпийских игр в Париже в парном разряде и полуфиналом на «Ролан Гаррос».

— Мирра, у тебя такой насыщенный сезон был, и Олимпиада, и «Ролан Гаррос», вот что ты всё-таки ценишь больше, Олимпийские игры, серебро или полуфинал «Ролан Гаррос»?

— Если мы берём «Ролан Гаррос» и Олимпиаду, то, конечно, результат в обоих турнирах какой-то грустный и не такой, который я бы хотела. Но если мы берём «Ролан Гаррос», такие матчи у меня были непростые, четвертьфинал тоже непростой. Как по мне, я достаточно легко проиграла в полуфинале, и после этого матча была такая опустошённая и грустная. Думаю: «Блин, а зачем тогда я это всё делала? Для чего вообще, чтобы так легко всё проиграть и отдать?»

И потом Олимпиада тоже мы с Дианой вообще ни разу не играли вместе. Знала, что мы можем с ней хорошо сыграть, поэтому надеялась, что нас с ней вместе поставят, но всё равно не знала, что ожидать от неё, потому что я не знала, как мы будем вместе с ней на корте. Не особо знала хорошо, как человека, но сейчас, конечно, мы с ней хорошо общаемся, уже знаю, какая она и на корте, и за кортом. Тогда тоже мы играем, всё, финал, всё так близко, и первый сет мы легко выиграли достаточно, и уже думаю: «Да не может быть, вот оно, может быть, оно сейчас может случиться, и только давай, не думай про это, продолжай играть». И в итоге это не случилось, и это всё так ускользнуло прямо из-под носа, поэтому даже не знаю, что сказать, но, может быть, я бы, наверное, сказала Олимпиада, потому что всё-таки она раз в четыре года, — рассказала Андреева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».