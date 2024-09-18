Александрова и Сизикова уступили Пановой и Олмос в 1/8 финала парного турнира в Сеуле

Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос вышли в четвертьфинал парного турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В матче 1/8 финала они обыграли российский дуэт Екатерина Александрова/Яна Сизикова — 7:6 (7:3), 6:2.

Матч продолжался ровно 1 час 43 минуты. Панова и Олмос один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 10. Российская пара сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и выиграла единственный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В матче 1/4 финала соревнований в Южной Корее российско-мексиканская пара встретится с ещё одной представительницей России — Людмилой Самсоновой, выступающей в дуэте с Николь Меликар-Мартинес из США.