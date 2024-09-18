Мирра Андреева рассказала, как пережила поражение в финале Олимпиады-2024

23-я ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева рассказала, как пережила поражение в финале Олимпиады в Париже.

«После этого финала такие эмоции [были] смешанные, я старалась сдерживать себя просто по максимуму, чтобы у меня не полились слёзы. Диана тоже, у неё слёзы покатились по щекам — я смотрю на неё, у меня тоже начинают накатываться слёзы, пытаюсь успокоить и себя, и её, потому что знаю, что потом фотки получатся отвратительные. Поэтому думала так: всё, держись, держи в себе, потом приедешь в отель — и всё из себя выпустишь.

И после, конечно, когда осталась одна, всё из меня вышло. Не знаю, наверное, минут 10 провела, у меня лились слёзы по щекам, но я бы сказала, что запоминающейся больше была Олимпиада для меня, потому что первый раз, и так вот сразу медаль получилось забрать. Поэтому сейчас, думаю, в целом и неплохо получилось для первой Олимпиады. Но всё равно как-то так грустно вспоминать об этих турнирах. Но, не знаю, всё, что ни делается, — всё к лучшему, наверное», — сказала Андреева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».

Напомним, Мирра Андреева в паре с Дианой Шнайдер стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже. В финале они уступили итальянскому дуэту Жасмин Паолини и Саре Эррани.