«Она упряма в некоторых вещах». Экс-тренер Энди Маррея — о карьере Эммы Радукану

Экс-тренер британца Энди Маррея бывший теннисист Марк Петчи высказался об игре 70-й ракетки мира Эммы Радукану.

«Она упряма в определённых моментах, что является отличным качеством в теннисе. Спортсменам нужна уверенность в себе, им нужно уметь откладывать всё в сторону и принимать во внимание мысли, которые необязательно всегда нужно воплощать в своей игре, но учитывать некоторые моменты надо. Я уверен, что сейчас она хотела бы, чтобы некоторые вещи сложились по-другому. Но реальность жизни такова, что, если ты оказываешься на распутье, тебе нужно принять решение, как двигаться дальше. С точки зрения Эммы, прямо сейчас нет смысла оглядываться назад на последние пару лет и переосмысливать их, это всё потраченная впустую энергия. Надеюсь, ухабистая поездка показала ей дорожную карту или указатель того, куда она хочет двигаться дальше, чтобы прогрессировать как игрок», — приводит слова Петчи Tennis Infinity со ссылкой на Bally Casino.

В данный момент Радукану выступает на турнире категории WTA-500 в Сеуле. Во втором круге соревнований в Южной Корее она сыграет с китаянкой Юань Юэ.