«У нас всегда был хороший командный дух». Макинрой — о любимом моменте Кубка Лэйвера

Бывший теннисист семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой назвал своими любимыми моментами на Кубке Лэйвера командные победы в Лондоне-2022 и Ванкувере-2023.

«Было очень важно наконец-то одержать победу. Мы были очень близки к этому ещё пару раз. Думаю, у нас всегда был хороший командный дух. Я верю в это событие. Оно добавило искры туру, думаю, игрокам понравилось.

Эти игроки моложе большинства моих детей. По мере взросления вы чувствуете, что немного отдаляетесь от самого спорта, поэтому мне так нравится этим заниматься, потому что просто чувствую себя немного более его частью на какое-то время. Вы чувствуете волнение, сидя на скамейке запасных на Кубке Лейвера, и, поскольку это так близко, мне нечасто выпадает такой шанс, на самом деле, очень редко, так что я буду скучать по нему.

Не буду слишком сильно скучать по стрессу, потому что все эти ребята, все 12 игроков и запасные игроки, все очень конкурентоспособны, как и тренеры», — приводит слвоа Макинроя официальный сайт Кубка Лэйвера.