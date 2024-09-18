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«Надеюсь, он будет играть ужасно». Макинрой — об Алькарасе на Кубке Лэйвера

«Надеюсь, он будет играть ужасно». Макинрой — об Алькарасе на Кубке Лэйвера
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Бывший теннисист семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой заявил, что, несмотря на любовь к испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу, он надеется, что тот будет ужасно играть на Кубке Лэйвера.

«Я люблю Карлоса, должен признать… Надеюсь, он будет играть ужасно в эти выходные. Он самый большой глоток свежего воздуха в нашем спорте за последние 10 лет», — приводит слова Макинроя официальный сайт Кубка Лэйвера.

Джон Макинрой больше не будет капитаном сборной мира, начиная с 2025 года, и уступит это место Андре Агасси.

Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Это седьмой розыгрыш в истории соревнований. Сборная мира становилась победителем двух последних турниров.

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