«Время с семьёй». Калинская и игрок «Пари НН» Николай Калинский поделились совместным фото

14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала совместное фото с родным братом полузащитником «Пари Нижний Новгород» Николаем Калинским.

Фото: Страница Калинского в социальных сетях

«Время с семьёй», — подписала фото Калинская.

На прошедшем US Open — 2024 Калинская дошла до третьего круга, где уступила представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе. Встреча завершилась со счётом 3:6, 1:6. В парном разряде Калинская вместе с британкой Кэти Бултер не смогли выйти в третий круг турнира. Они уступили дуэту Деми Схурс (Нидерланды)/Луиза Стефани (Бразилия) на двух тай-брейках — 6:7 (8:10), 6:7 (5:7).

Напомним, 30-летний Николай Калинский выступает за «Нижний Новгород» с 2020 года. Он вместе с клубом вышел из Первой лиги в РПЛ.