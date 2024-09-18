Марин Чилич выиграл первый матч за 623 дня
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Бывшая четвёртая ракетка мира хорват Марин Чилич, ныне занимающий 777-е место в рейтинге ATP, сегодня, 18 сентября, выиграл первый матч за 623 дня.
В первом круге турнира категории ATP-250 в Ханчжоу Чилич одолел американца Захари Свайду со счётом 5:7, 6:3, 6:0. На счету хорвата 10 подач навылет, семь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12. За выход в следующий круг соревнований он поборется с победителем матча Максимильян Мартерер — Йосихито Нисиока.
Ханчжоу. 1-й круг
18 сентября 2024, среда. 14:40 МСК
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 1
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Захари Свайда
З. Свайда
Напомним, 35-летний хорват проводит третий турнир после возвращения в тур. Он не выступал с февраля по август из-за проблем с коленом, а в мае перенёс повторную операцию. Таким образом, для Чилича это первая победа на уровне ATP с января 2023 года.
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