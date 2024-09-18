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Фото: Даниил Медведев прибыл в Берлин для игры на Кубке Лэйвера

Фото: Даниил Медведев прибыл в Берлин для игры на Кубке Лэйвера
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прибыл в Берлин для игры на Кубке Лэйвера. Соответствующее фото спортсмен репостнул на свою личную страницу в социальных сетях.

Фото: Getty Images for Lave Cup

Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой сыграют сборные мира и Европы. Даниил Медведев включён в европейскую команду. Его партнёрами по сборной Европы станут болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. Капитан команды — швед Бьорн Борг. Для Борга этот турнир станет последним в роли капитана.

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