Фото: Даниил Медведев прибыл в Берлин для игры на Кубке Лэйвера

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прибыл в Берлин для игры на Кубке Лэйвера. Соответствующее фото спортсмен репостнул на свою личную страницу в социальных сетях.

Фото: Getty Images for Lave Cup

Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой сыграют сборные мира и Европы. Даниил Медведев включён в европейскую команду. Его партнёрами по сборной Европы станут болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. Капитан команды — швед Бьорн Борг. Для Борга этот турнир станет последним в роли капитана.