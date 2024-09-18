Светлана Кузнецова оценила победу Димитрова над Джоковичем в выставочном матче в Софии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о выставочном матче в Софии (Болгария), в рамках которого 10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров обыграл 24-кратного победителя турниров «Большого шлема», четвёртую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 2:6, (10:4).

«Болгарская столица София вчера шумела из-за выставочного матча двух балканских легенд — Новака Джоковича и Григора Димитрова. Ещё летом все 8800 билетов были проданы за 10 минут. Ну и на радость зрителям победу в игре одержал Григор Димитров. После матча друзья отправились праздновать в ночной клуб — как же Новак любит петь. И у него, кстати, отлично получается! Ну и, как говорится, если ваша вечеринка не похожа на эту, не приглашайте меня», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.