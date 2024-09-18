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Карлос Алькарас попал в список 50 самых влиятельных людей в спорте в 2024 году

Карлос Алькарас попал в список 50 самых влиятельных людей в спорте в 2024 году
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Бывший лидер рейтинга ATP, ныне занимающий третье место, испанский теннисист Карлос Алькарас попал в список 50 самых влиятельных людей в спорте 2024 года по версии известного американского журнала Sports Illustrated.

Напомним, Алькарасу 21 год. Он является четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США – 2022, Уимблдон-2023 и 2024, Открытый чемпионат Франции – 2024). Также испанец — бывшая первая ракетка мира и самый молодой лидер мирового рейтинга в истории среди мужчин. На его счету 15 турниров ATP в одиночном разряде и серебряная медаль Олимпийских игр 2024 года.

Отметим, что в список 50 самых влиятельных людей в спорте 2024 года также попали футболисты Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем, баскетболист Леброн Джеймс, гонщики Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен, гимнастка Симона Байлз и другие.

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