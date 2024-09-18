Sports Illustrated: Алькарас представляет собой карикатурное сочетание «Большой тройки»

​​Сегодня, 18 сентября, стало известно, что бывший лидер рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас попал в список 50 самых влиятельных людей в спорте 2024 года по версии известного американского журнала Sports Illustrated.

«Всего через пару месяцев после своего 21-летия Карлос Алькарас выиграл ещё один крупный титул — на Уимблдоне-2024 — и зарекомендовал себя как будущее тенниса. Игра с принципом «не отставать от великих теннисистов» будет сопровождать его на протяжении всей карьеры. Он уже присоединился к Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу, которые смогли стать единственными мужчинами после Бьорна Борга в 1980 году, выигравшими Открытый чемпионат Франции и Уимблдон в одном календарном году.

«Он проигрывает матч-пойнты в финале Уимблдона, и у него такая глупая улыбка, как будто он играет со своими приятелями в парке. И неудивительно, почему бренды хотят иметь с ним дело», — сказал Макс Айзенбад, президент теннисного подразделения IMG, представляющего Алькараса.

​И всё же для маркетологов и агентов, сидевших на трибунах на матчах Уимблдона-2024 и наблюдавших за игрой Алькараса, главным был не тот трофей, который он в итоге завоевал, а его улыбка, прослеживающаяся даже в самые неблагоприятные моменты.

Теннисная находка заключается в том, что Алькарас представляет собой карикатурное сочетание качеств «Большой тройки»: талант Федерера и его стильная подача сочетаются с испанским происхождением Надаля и его настойчивостью на корте, а также с отсутствием слабостей, что свойственно Джоковичу.

На сегодняшний день Алькарас за свою короткую карьеру приближается к $ 40 млн призовых. Эксперты отрасли высказывают обоснованные предположения, что его доход за пределами корта в пять-восемь раз больше. Существует небольшая вероятность того, что он превзойдёт теннисные достижения Федерера, Надаля и Джоковича; вполне возможно, если не совсем вероятно, что он превысит их чистый доход. Как выразился бывший чемпион Открытого чемпионата США Энди Роддик: «Карлос — король. И, вероятно, останется королём ещё очень, очень долго», — написано на официальном сайте Sports Illustrated.