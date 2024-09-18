Маттео Берреттини принял участие в показе BOSS на Неделе моды в Милане

43-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини стал участником показа BOSS на Неделе моды в Милане.

Ранее, 15 сентября, в рамках противостояния сборной Италии и Нидерландов в Кубке Дэвиса — 2024 Маттео Берреттини обыграл Ботика ван де Зандсхулпа и помог своей сборной выйти в плей-офф турнира, который состоится с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Также гостем Недели моды в Милане в качестве лица BOSS стал финалист US Open — 2024 седьмая ракетка мира Тейлор Фриц. Мероприятие проходит в Италии с 17 по 23 сентября. Неделя моды в Милане проводится с 1979 года. До этого довольно долгое время центром итальянской моды считалась Флоренция.