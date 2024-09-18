Арина Соболенко опубликовала кадры романтического ужина со своим возлюбленным

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась красивыми кадрами ужина с бойфрендом — бразильским бизнесменом и автогонщиком греческого происхождения Георгиосом Франгулисом.

Фото: Страница Соболенко в социальных сетях

Фото: Страница Соболенко в социальных сетях

7 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open Арина (2) со счётом 7:5, 7:5 одолела на тот момент шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу (6). Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

Соболенко планирует вернуться к соревновательной деятельности на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), который пройдёт с 25 сентября по 6 октября.