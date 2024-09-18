Мама Циципаса — о его школьных годах: некоторые дети иногда сильно избивали Стефаноса

Мама греческого теннисиста, двукратного финалиста турниров «Большого шлема» и бывшей третьей ракетки мира Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова рассказала о детстве сына и сложном выборе между футболом и теннисом. Напомним, дедушкой Циципаса является бывший советский футболист Сергей Сальников, в своё время игравший за московский «Спартак» и сборную СССР.

«С трёх лет Стефанос играл и в футбол, но в итоге решил выбрать теннис, Конечно, сейчас я думаю, что это было правильным решением. Он пошёл в начальную школу здесь, в Греции. Это был очень тихий и застенчивый мальчик. Из-за занятий спортом он пропускал много занятий, и дети, которые учились с ним в классе, не были ему друзьями, они очень плохо вели себя с ним.

В его классе было несколько детей, которые иногда сильно избивали Стефаноса. Ему было нелегко, но он справился с этим, потому что у него был теннис. Там он был готов добиваться результатов, и это очень помогало. Таким образом, в жизни Стефаноса были ситуации, которые могли расстроить его, но теннис всегда делал его счастливым», — приводит слова Сальниковой ProtoThema.