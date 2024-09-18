Даниил Медведев провёл первую тренировку на кортах Кубка Лэйвера

Пятая ракетка мира Даниил Медведев провёл первую тренировку на берлинских кортах Кубка Лэйвера. Сообщается, что россиянин играл против греческого теннисиста бывшей третьей ракетки мира Стефаноса Циципаса. Курировал теннисистов капитан команды Европы — швед Бьорн Борг. Отметим, что для Борга этот турнир станет последним в роли капитана.

Фото: Maja Gitij/Getty Images

Фото: Maja Gitij/Getty Images

Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой сыграют сборные мира и Европы. Даниил Медведев включён в европейскую команду. Его партнёрами по сборной Европы станут болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции.