Тренер Брэд Гилберт объявил о завершении сотрудничества с Кори Гауфф

Бывший американский теннисист, бронзовый призёр Олимпийских игр — 1988 Брэд Гилберт объявил о завершении сотрудничества с победительницей US Open — 2023 Кори Гауфф.

«Спасибо Кори Гауфф и всей команде за невероятный турнир «Большого шлема» в 2023 году и за 14 месяцев потрясающей командной работы. Коко, тебе всего 20 лет, у тебя светлое будущее. Желаю успехов в дальнейшем. С нетерпением жду начала следующей главы в своей тренерской карьере», — написал Гилберт на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее Гауфф призналась, что за лето не добилась тех успехов, на которые рассчитывала. Она не смогла отлично выступить на Олимпийских играх в Париже, а также защитить титул на US Open — 2024.