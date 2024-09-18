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Мама Циципаса высказалась о частом экспрессивном поведении сына на корте

Мама Циципаса высказалась о частом экспрессивном поведении сына на корте
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Мама греческого теннисиста, бывшей третьей ракетки мира, ныне занимающей 12-е место в рейтинге ATP Стефаноса Циципаса Юлия Сальникова высказалась о частом экспрессивном поведении сына на теннисном корте.

«Вспышки гнева — это его недостаток. Это ему совсем не помогает. Есть спортсмены, которым гнев идёт на пользу, но это не Стефанос», — приводит слова Сальниковой ProtoThema.

Стефанос Циципас примет участие в Кубке Лэйвера — 2024, который пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия), в составе сборной Европы. Это седьмой розыгрыш в истории соревнований. Сборная мира становилась победителем двух последних турниров.

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