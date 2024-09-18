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Вероника Кудерметова впервые с апреля выиграла два матча подряд в рамках турнира WTA

Вероника Кудерметова впервые с апреля выиграла два матча подряд в рамках турнира WTA
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Российская теннисистка, 44-я ракетка мира Вероника Кудерметова впервые с апреля выиграла два матча подряд в рамках турнира WTA. Сегодня, 18 сентября, во встрече второго круга турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) она счётом 6:4, 6:2 одолела 15-ю ракетку мира Людмилу Самсонову.

Сеул (ж). 2-й круг
18 сентября 2024, среда. 11:05 МСК
Вероника Кудерметова
44
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Отметим, на турнире в Берлине, который прошёл в июне, Кудерметова выиграла три встречи подряд, но две из них пришлись на квалификацию.

В четвертьфинале Кудерметова встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Виктория Томова (Болгария).

Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира американка Джессика Пегула.

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