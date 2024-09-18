Вероника Кудерметова впервые с апреля выиграла два матча подряд в рамках турнира WTA
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Российская теннисистка, 44-я ракетка мира Вероника Кудерметова впервые с апреля выиграла два матча подряд в рамках турнира WTA. Сегодня, 18 сентября, во встрече второго круга турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) она счётом 6:4, 6:2 одолела 15-ю ракетку мира Людмилу Самсонову.
Сеул (ж). 2-й круг
18 сентября 2024, среда. 11:05 МСК
44
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
|
|2
15
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Отметим, на турнире в Берлине, который прошёл в июне, Кудерметова выиграла три встречи подряд, но две из них пришлись на квалификацию.
В четвертьфинале Кудерметова встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Виктория Томова (Болгария).
Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира американка Джессика Пегула.
Комментарии
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