Вероника Кудерметова впервые с апреля выиграла два матча подряд в рамках турнира WTA

Российская теннисистка, 44-я ракетка мира Вероника Кудерметова впервые с апреля выиграла два матча подряд в рамках турнира WTA. Сегодня, 18 сентября, во встрече второго круга турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) она счётом 6:4, 6:2 одолела 15-ю ракетку мира Людмилу Самсонову.

Отметим, на турнире в Берлине, который прошёл в июне, Кудерметова выиграла три встречи подряд, но две из них пришлись на квалификацию.

В четвертьфинале Кудерметова встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Виктория Томова (Болгария).

Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира американка Джессика Пегула.